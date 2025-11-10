V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î£Ô£ÍÅìµþ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤Ï¡¢ÇòÌî¹Òµ©¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ TMÅìµþ¤Ï10·î～11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢7¿Í¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢8¿ÍÌÜ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÌî¤Ï¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤ÏÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤Î4Ç¯À¸¡£¿ÈÄ¹182cm¤ÎÂç·¿¥ê¥Ù¥í¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£ ÇòÌî¤ÏÆþÃÄ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò