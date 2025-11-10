タレントの三田寛子が１０日、息子の中村橋之助が婚約したことについてインスタグラムで喜びのコメントを発表した。三田は「これまでも多くの皆様に温かく見守って頂き、心より感謝申し上げます。二人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます」と、夫・中村芝翫と連名でのコメントをアップした。橋之助はこの日、都