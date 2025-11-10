「大相撲九州場所・２日目」（１０日、福岡国際センター）十両の三田が輝に浴びせ倒しで敗れた一番で、足を痛めて担架で運ばれるアクシデントがあった。輝に押し込まれ、土俵際で逆転を狙った投げを打ったところで相手と自分の体重がすべて右足に乗る形になった。三田は土俵上に座り込み、右膝をさするようにして立ち上がれなかった。救護スタッフらが駆け寄り、運び込まれた担架に乗せられ、東の花道を引き揚げた。三田は