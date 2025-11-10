《活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました。兼ねてから、今後の方向性について話し合いを重ねてまいりましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました》11月8日深夜に更新したインスタグラムのストーリーズで、そうつづったのは「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝