女優の川島なお美さんの夫でパティシエの鎧塚俊彦氏(60)が10日、自身のインスタグラムを更新。亡き妻の65歳の誕生日に心境をつづった。 【写真】真紅のバラと笑顔の鮮やかさー。これからも「川島なお美」を伝えていく 川島さんの写真に赤いバラを添えて「本日は女房の65歳の誕生日」と投稿。「女房はずるい。ずっと一緒にいると喧嘩をする事もあるし、嫌な面が見える事も当然ある。しかし先旅立たれてしまうと、そう言