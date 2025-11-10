映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』が、12月10・11日の2日間限定で、全国IMAX（R）劇場にて公開されることが決定。予告、ビジュアル、場面写真が到着した。【動画】ライブの感動を最高の没入感で再び！映画『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』予告編1991年に初公開された『ローリング・ストーンズ・アット・ザ・マックス』は、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、