オリックス・川瀬堅斗投手が１０日、秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、８００万円から倍増の１６００万円でサインした。５年目の今季は自身初の開幕１軍をつかむと、８月２３日の楽天戦（楽天モバイルパーク）でプロ初勝利。２３試合で１勝１敗３ホールド、防御率２・６６と飛躍の１年になった。「しっかり評価していただいた。今シーズンはよく頑張ってくれたと言ってくれた」と大幅アップに笑顔。そのうえで「調子