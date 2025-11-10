ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１０日、月〜木曜総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を休んだ。安住アナは今月６日の生放送で「来週月曜から月、火、水、木と私、休みをいただくことになりました」と発表。さらに１０日放送の自身の代役をＣＢＣの若狭敬一アナが務めることも伝えていた。この日、宇賀神メグアナが「今週、安住アナウンサーはお休みです」と発表。続けて若狭アナを