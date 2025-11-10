◇練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、サンマリン宮崎で広島との練習試合を行った。韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日＝東京ドーム）を前に、来年3月のWBCで導入されるサイン伝達機器「ピッチコム」や、投球間の時間制限「ピッチクロック」を試した。大勢（巨人）は2回から2番手で登板。1イニングをわずか11球で3者凡退に抑えた