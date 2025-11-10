オリックス・川瀬堅斗投手が秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、今季800万円から倍増の1600万円でサインした。（金額は推定）「（球団から）よく頑張ってくれたと言ってもらいました。しっかり評価してもらったので、来年もっと上がるように」今季は23試合の登板で1勝1敗3ホールド、防御率3・66。主にロングリリーフで奮闘し、8月23日の楽天戦ではプロ初勝利を記録した。5人兄弟の末っ子で、兄・晃はソフトバンク