Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢ÃË»Ò81¥­¥íµé¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î±ÊÀ¥µ®µ¬¡Ê32¡á°°²½À®¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñ¡Ê12·î6Æü³«Ëë¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ç¾ìÍýÍ³¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Î¤¿¤á¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆ£¸¶¿òÂÀÏº¡Ê27¡á°°²½À®¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£±ÊÀ¥¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£Ç¯¤Ï3Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ï½éÀïÇÔÂà¡¢5·î¤ÎGS¥¢¥¹¥¿¥ÊÂç²ñ¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÀïÇÔ