日本時間11月4日、アメリカ・ロサンゼルス市内で行われたドジャースの優勝パレードに参加した大谷翔平。【写真】これは尊い！ 優勝パレードでの大谷夫妻の“イチャイチャ姿”「真美子さんも一緒に、沿道に詰めかけたファンの声援に手を振って応えていました。2人で笑い合うシーンがありましたが、《SHOHEI OHTANI MARRY MY MOM（大谷翔平 僕のママと結婚して）》というボードを見つけたようです。そのとき真美子さんは、笑いなが