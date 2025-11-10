移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。 今回は、電車内で“思わず顔をしかめてしまった”という2人のエピソードを紹介する。 ◆缶チューハイを吹き出した男性に… 藤井馨さん（仮名・30代）は、仕事帰りに大阪駅からJR京都線に乗っていた。夕方の混み合う時間帯で、ようやく