一向に減らない”あおり運転”。ただ、ドライブレコーダーやSNSの普及により、その包囲網は狭まっていることも事実です。今回取材に応じてくれた男性も、そうしたツールを駆使し短期間で犯人検挙ができたそうです。こうした冷静な対応で”あおり運転”が減ることを願うばかりです。◆恐怖の通勤路で起きた突然の出来事「いつもの道を走っていただけなんです」と語るのは取材に応じてくれた横溝さん（仮名・36歳）です。