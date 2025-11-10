THE BAWDIESが、ビルボードライブ公演『THE BAWDIES「ROCKIN' THIS JOINT TONIGHT 2026」』を開催する。 （関連：2010年前後メジャーデビュー組の今ーーTHE BAWDIESのニューシングルを基点に考える） 本公演は、2026年1月24日にビルボードライブ大阪、1月31日にビルボードライブ東京にて開催。THE BAWDIESのメンバー4人に加えて、栗原大（Ba）、別所和洋（Key／パジ