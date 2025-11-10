マリオット・インターナショナルは、パシフィカホテルズと契約を締結し、「City Express by Marriott（シティエクスプレス by マリオット）」を大阪に2軒オープンする。「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」は、2017年4月にオープンしたFP HOTELS 難波南をリブランドする。建物は9階建てで客室数は100室。JR、南海、大阪メトロ新今宮駅に近い。「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」は、2018年9月にオープン