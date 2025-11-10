Welbyは11月10日、PHR（Personal Health Record）ソリューションの企画・開発・推進を行うWelbyヘルスケアソリューションズが、NTTドコモの100%子会社であるミナカラと、PHRを活用したオンライン診療支援および服薬支援領域における業務提携を締結したことを発表した。両社はこの提携を通じて、健保組合などの保険者向けの重症化予防施策の強化プログラムとして、オンライン上での医療アクセスからオンライン服薬指導、調剤薬の宅