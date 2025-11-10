◆練習試合侍ジャパン−広島（１０日・サンマリンスタジアム）広島の２１歳左腕・辻大雅投手が、侍ジャパン打線を相手に４回６失点という結果に終わった。初回先頭からいきなりの４連打など、５安打に失策も絡んで４失点。２回は２安打１四球も無失点でしのぎ、３回は３者凡退。打線の援護をもらって１点リードで迎えた４回は、２死満塁から広島で同僚の小園に２点打を浴びた。４回で８０球を投げ、１０安打２四球で６失点と