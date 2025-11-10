フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが日本時間１０日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦ショットを公開した。「Ｍｉｌａｎｏに来てから、初めての夫と２人だけの週末。やらなきゃいけないこと、話し合わなければいけないことが山積していました」と伝えた中村アナ。「ミラノ在住の友人に教えてもらったレストラン＠ｒｏｖｅｌｌｏ＿ａｒｉｂｅｒｔｏへ。家から３０分