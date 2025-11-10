東京証券取引所週明け10日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。米政府機関の一部閉鎖問題を巡る協議が進み、投資家心理が改善したことで買い注文が広がった。終値は前週末比635円39銭高の5万911円76銭。東証株価指数（TOPIX）は18.57ポイント高の3317.42。出来高は約24億1605万株だった。