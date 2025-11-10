バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキに賛辞を送った。9日、スペイン紙『アス』が伝えている。レヴァンドフスキは9日に行われたラ・リーガ第12節のセルタ戦にリーグ戦4試合ぶりに先発出場すると、10分にPKを決めて先制点を挙げたのを皮切りに、1−1で迎えた37分には追加点をマーク。さらに、3−2で迎えた73分には頭でダメ押しとなるゴールを挙げ、ハットトリックを達成し、4