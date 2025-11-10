歌手・タレントの上沼恵美子が9日、大阪・万博記念公園で開催された『ABCラジオまつり2025』に登場した。【全身ショット】雨をものともせず…野外で熱唱する上沼恵美子野外イベントで、雨が降り続くなか、上沼がオレンジの衣装をまといステージに登場。6年ぶりの「ラジオまつり」出演とあって、かつてないほどに人でいっぱいになった。6月に新曲「人生泣き笑い」をリリース。今回、CD販売もしているのでぜひ何枚でも購入いた