オリックス・寺西成騎投手が秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、300万円アップの1400万円でサインした。24年ドラフト2位の右腕は、今季プロ初勝利を含む2勝を記録。シーズン最終盤は最速155キロを計測するなど、中継ぎで3試合無失点と確かな存在感を放った。「入ってきた時は2勝できるとも思っていなかったですし、5月に初登板しましたけどあんなに早く投げられると思いませんでしたし。いい意味で予想外の1年でした」