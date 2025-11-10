週明け１０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比６３５円３９銭（１・２６％）高の５万９１１円７６銭だった。２営業日ぶりに上昇した。米国で政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの見方が広がり、米経済悪化の懸念が和らいだことから、幅広い銘柄が買われた。午後に入り、米中両政府が追加関税を引き下げたと伝わったことも、投資家心理の改善につながった。東証プライム市場に上場する銘柄の７