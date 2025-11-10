10日昼前、仙北市の角館児童館の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと、10日午前11時50分ごろ、仙北市角館町田町上丁の角館児童館の敷地内にクマ1頭がいるのを、車に乗っていた40代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。現場はJR角館駅から西に350メートルほどの住宅地です。警察が注意を呼びかけています。