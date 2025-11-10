全日本柔道連盟は10日、男子81キロ級で五輪2連覇の永瀬貴規（旭化成）＝長崎市出身＝が、12月6、7日に東京体育館で開催される国際大会の「グランドスラム（GS）東京2025」をけがのため欠場すると発表した。永瀬は2021年東京五輪と24年パリ五輪を連覇。6月の世界選手権（ブダペスト）は2回戦で敗れたものの、GS東京のメンバーに選ばれていた。GS東京は来年の国際大会に臨む日本代表を選考する、主要大会の一つ。永瀬の代わり