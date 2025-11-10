¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄâÃÀ¡¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄÊþÊö(¤È¤â¤ß¡¢27)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£27Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè63²ó¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤³¦Âç²ñ2025¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ½¢Ç¤¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Éã¤¬¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤Î¶á±Æ¤ÈÉã¿Æ¤Îºß¤ê¤·Æü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö2¿Í¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ì¤Æ