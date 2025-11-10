イノテック [東証Ｐ] が11月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比0.3％増の7.5億円となった。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の26億円→24億円(前期は17.5億円)に7.7％下方修正し、増益率が48.2％増→36.8％増に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の17億円→18億円(前期は12億円)に5.9％上方修正し、増益率が41.7％増→50.0％