◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。3回裏からの途中出場となった野村勇選手が、7回に2ランHRを放ちました。5回には森下翔太選手がチーム第1号となる2ランHRを記録。バットを高く掲げた確信弾を放っていました。すると野村選手がこれに続きます。7回、先頭の岡林勇希選手がヒットで出塁すると、続く野村選手