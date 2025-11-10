元乃木坂46能條愛未（31）と歌舞伎俳優中村橋之助（29）が10日、東京・ホテルニューオータニで会見を行い、婚約したことを発表した。金びょうぶを背に、「お母様（三田寛子）が婚約会見の際に着られていた」という紫色の着物で登壇。能條は「このたび橋之助さんと結婚する運びと相成りました能條愛未です」と晴れやかに語った。橋之助の両親である八代目中村芝翫（60）と三田寛子（59）にあいさつした際には「お父様からは『念願の