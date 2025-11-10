元衆院議員で宮崎県知事を務めた東国原英夫氏の長男、加藤守氏が10日までにインスタグラムを更新。妻の妊娠を公表した。加藤氏は母の女優かとうかず子の67歳の誕生日にあたる2月20日に結婚。妻とのツーショットを公開した上で「ご報告があります。このたび、新しい命を授かりました。家族から贈られたお守りとお札とともに、安定期を迎えています。たくさんの想いに守られながら、これまで支えてくださった皆さんに感謝しつつ、こ