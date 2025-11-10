プロボクシングの大橋ジムは１０日、来年１月１３日に東京・後楽園ホールで開催する「フェニックスバトル」の対戦カードを発表した。メインイベントの日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチでは、王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝が指名挑戦者の同級１位・池側純（２７）＝角海老宝石＝を相手に２度目の防衛戦に臨む。石井は今年４月の日本同級王座決定戦で福井勝也（帝拳）を１０回ＴＫＯで下