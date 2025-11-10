【ノルウェー】 消費者物価指数（CPI）（10月）16:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回3.6%（前年比) 【トルコ】 鉱工業生産指数（9月）16:00 予想N/A前回0.4%（前月比) 予想N/A前回7.1%（前年比) ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予定は変更されることがあります。