米上院は現地９日夜、つなぎ予算案の修正案に関する討論終結動議を賛成６０票、反対４０票で可決し、つなぎ予算修正案の上院通過は確実となった。米上院でつなぎ予算修正案が可決されたあと、法案は下院に回される。米下院でもつなぎ予算修正案が可決されるとの見方が強まれば、米連邦政府機関の一部閉鎖が解除されるとの思惑が一段と高まり、リスク選好の動きで円がさらに売られる可能性がある。 また、このあとの海外