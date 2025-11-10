米中関係を受けてオセアニア通貨しっかり＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは米国がフェンタニル関連関税を引き下げ、中国も対抗関税の取りやめとレアアース規制の１年延長、さらに韓国ハンファの米子会社への規制も１年延長などの措置を行い、米中貿易摩擦警戒が一服したことで豪ドル買いとなった。朝の0.6483ドルから上昇し、0.6530ドルを付けている。豪州は対中輸出が全体に占める割合の3割以上を占めており、米中摩