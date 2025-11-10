歌舞伎俳優の中村橋之助（29）、元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が10日、都内で会見を開き、婚約したことを発表した。【動画】中村橋之助＆能條愛未、電撃婚約発表でラブラブ会見金屏風の華やかな舞台に笑顔で登場した2人。橋之助は「この度、私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びと相成りましたことをここにご報告させていただきます」と発表。続けて「本日、このようにたくさんの皆様にお集まりいただきまして