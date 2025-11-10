◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン―広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパンの野村勇内野手（28＝ソフトバンク）が“侍1号”を放った。10―9の7回無死一塁の場面で、広島・高の135キロ直球を捉えて左翼席まで2ランを運んだ。この試合は「2番・二塁」で途中出場すると、最初の打席で左前打、5回は相手失策で出塁し、7回の2ランと3打席連続での出塁となった。日本一になったソフトバンクでも今季12本塁打を放つ