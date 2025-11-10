今年1月から、フジテレビ系「月9枠」で放送された清野菜名（31）主演の「119エマージェンシーコール」のスペシャル版、「119エマージェンシーコール2026 YOKOHAMA BLACKOUT」が、来年1月3日に放送されることが10日、決まった。「119エマージェンシーコール」は、消防局の通信指令センターを舞台に、1本の電話で命をつなぐ最前線に立つ、指令管制員たちのリアルな姿を描く完全オリジナルのストーリー。1月クールでの放送時は、第1話