BLACKPINKのLISA（リサ）が、ワールドツアーのビハインドカットを数枚公開した。8日に自身のインスタグラムに、多様な舞台衣装を着てポーズを取るショットをアップした。ホットパンツ、ミニスカート、コルセット形式のタンクトップ、ボディースーツなど、セクシーショットが目立つ中、下着がプリントされたブラックジップアップ衣装が目を引いた。韓国メディアのイルガンスポーツは10日、「どこまで大胆になれるの？…下着がプリン