10日午後、鹿角市花輪で88歳の男性がクマに襲われ、頭などにけがをしました。警察と消防によりますと10日午後1時前、鹿角市花輪字上頭無で、88歳の男性が自宅から出たところクマに襲われ、頭などをひっかかれるなどしてけがをしました。男性は搬送時会話ができる状態だったということです。現場は、鹿角高校から約350メートルほどの住宅地です。