Bリーグは11月10日、「第1回B.LEAGUEドラフト」の志望届提出選手リストを更新し、9人目の選手として飯泉陸斗が公示された。 飯泉は2001年8月10日生まれの24歳。日本体育大学柏高校時代にウインターカップに出場した経験を持ち、東京成徳大学を経て、Bリーグ参入を目標に今秋始動したプロバスケットボールチーム『LEOVISTA KASHIWA』に入団。同クラブが公開しているプロフィールによる