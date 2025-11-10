B1東地区所属の秋田ノーザンハピネッツは11月10日、田口成浩を右膝前十字靭帯断裂、右外側半月板損傷によりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。 田口は秋田県出身の35歳で、184センチ86キロのシューティングガード。 明桜高校（現：ノースアジア大学明桜高校）、富士大学を経て、2012年に秋田でキャリアを始めた。Bリーグ開幕後も秋田でプレーを続け、2018