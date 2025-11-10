俳優の竹内涼真が11月10日、Instagramを更新。《So grateful for my beloved friends》（愛すべき友人たちに、心から感謝：編集部訳）とつづり、13枚の写真をアップした。竹内はサングラスにデニムのジャケット姿で、手には愛用するカメラ「ライカ」。妹でタレントのたけうちほのかも一緒で、動画を撮影するスタッフも写っていることから、何かの番組の撮影とみられる。場所は明らかではないが、たけうちほのかは10月28日