米沢市によりますと、11月9日（日）午後5時ごろ、米沢市笹野町地内でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】近くには駅や大学の寮も米沢市笹野町でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 体長はおよそ1メートルだということです。 市が注意を呼びかけています。