東洋建設 [東証Ｐ] が11月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比22.0％増の29.6億円に伸びたが、通期計画の111億円に対する進捗率は26.7％となり、5年平均の29.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.9％減の81.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績