¢£Åº¤¤¿²¤·»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡Ä¡ª¡© ¡ÚÆ°²è¡Û´äËÜ¾È¤¬°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¿²´é¤ò¸«¤Ä¤áÅº¤¤¿²¤¹¤ë»Ñ¡õÃ¤Ç·½õ¤ÈÎ¤²Æ¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～② ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man´äËÜ¾È¤ÈÇòÀÐËã°á¤ÎÂè4ÏÃ¥·ー¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ´äËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÌµ¹ü¤ÇÄ¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤ò¡¢ÇòÀÐ¤ÏËÌÂô¤Ë·Ù¸î¤µ¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¡¦´ßÂ¼Î¤²Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿