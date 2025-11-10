ホッカイドウ競馬は10日、ホッカイドウ競馬所属の小野楓馬（25、小野望）が25日から12月25日まで浦和競馬場で期間限定騎乗をすると発表した。期間中は水野貴史厩舎（浦和）に所属する。2019年4月17日に初騎乗した小野は通算成績が4849戦534勝（JRA、地方合計）。ダートグレード競走は昨年のJpn3JBC2歳優駿（ソルジャーフィルド）、今年のJpn3エーデルワイス賞（リュウノフライト）＝いずれも門別＝と2勝している。