女優でモデルのKoki,（22）が10日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Coffee time」と書き出したKoki,。「with sis」とつづって、姉のモデルでフルート奏者のCocomi（24）との時間であったことを伝えた。Cocomiが撮影したと思われる写真をアップ。美しい横顔を近距離で収めたショットを披露した。2人の両親は俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・K