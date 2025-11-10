日本テレビの菅谷大介アナウンサーが８日、亡くなったことが１０日、分かった。５３歳。日本テレビが発表した。菅谷アナはインスタグラムを行っており、最後の投稿は１０月２６日。コメント欄は悲しみの声があふれた。菅谷アナは２２年８月にすい臓がんだったことを公表。同時にインスタグラムを開設し、「発見の経緯から、治療、手術、現在に至るまで、私が経験したことをお伝えすることで、少しでも、どなたかのお役に立てれ