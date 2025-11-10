弁護士・紀藤正樹氏がカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」にリモートで生出演し、政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）が名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕されたことについて見解を語った。立花容疑者は今年1月に亡くなった竹内英明元兵庫県議に対し、生前、死亡後も街頭演説などで名誉を傷つけた疑いが持たれている。竹内さんは中傷を受けうつ状態になり、今年1月に死亡した。竹内さんは同県